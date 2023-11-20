اليابان تدين استيلاء الحوثيين على سفينة نيبون يوسن

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- أدان هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء في اليابان، يوم الاثنين، استيلاء جماعة الحوثي اليمنية على سفينة نقل سيارات تابعة لشركة نيبون يوسن ك.ك. في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر. وفي مؤتمر صحفي، قال ماتسونو، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليابانية ”نحن نستنكر بشدة الاستيلاء على السفينة“، مضيفًا أن الحكومة اليابانية تعمل مع الدول، بما في ذلك إسرائيل، لحث جماعة الحوثيين الموالية لإيران على الإفراج عن السفينة وطاقمها قريبًا. وأكد خلال المؤتمر الصحفي أنه لا يوجد يابانيون على متن السفينة الشحن.

في سياق آخر، قامت نيبون يوسن يوم الاثنين بتشكيل فريق عمل للتعامل مع الحادث، وذلك لزيادة الجهود في جمع المعلومات، بما في ذلك سلامة أفراد طاقم سفينة نقل السيارات ”غالاكسي ليدر“، التي تمتلكها شركة بريطانية. وأفاد مسؤول عن العلاقات العامة في نيبون يوسن بأن الشركة تلقت إخطارًا من شركة المالك في وقت متأخر من ليلة الأحد بأن غالاكسي ليدر تمت استيلاؤها أثناء توجهها إلى الهند.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)