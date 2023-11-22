عضوة سابقة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية تدخل قائمة بي بي سي للنساء الـ 100 الاكثر تأثيرا بالعالم

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لندن - (جيجي برس) -- العضوة السابقة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية رينا غونوي، التي أعلنت علنًا عن التحرش الجنسي الذي تعرضت له أثناء خدمتها، ظهرت يوم الثلاثاء في قائمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لهذا العام.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان إن غونوي ”أطلقت حملة عامة تدعو إلى المساءلة، وهي مهمة صعبة في مجتمع يهيمن عليه الذكور حيث يواجه الناجون من الاعتداءات الجنسية رد فعل عنيفًا إذا تحدثوا علنًا“، موضحة أن قضيتها دفعت قوات الدفاع الذاتي ”إلى التصرف“ وفتح تحقيق داخلي أدى إلى تقديم أكثر من 100 شكوى أخرى تتعلق بالتحرش”.

ومن بين النساء الأخريات في القائمة السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، التي تدعو إلى دعم تعليم الفتيات، وطبيبة تعمل في مستشفى في غزة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)