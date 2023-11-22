كوريا الشمالية تعلن نجاح عملية إطلاق ”قمر اصطناعي للتجسس العسكري“

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) -- ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن إطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيًا للاستطلاع العسكري، الثلاثاء، انتهى بنجاح.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة في بيونغ يانغ، إن القمر الاصطناعي دخل بدقة مداره حول الأرض.

وذكرت الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قام بتفقد عملية إطلاق الصاروخ وهنأ المشاركين في الحدث.

كما أعلنت الهيئة الكورية المسؤولة عن الإطلاق أنها ستقدم خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم خطة لإطلاق المزيد من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء لتعزيز القدرات الاستطلاعية ضد كوريا الجنوبية والمناطق الأخرى.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، تم إطلاق الصاروخ من تونغتشانغ-ري في الجزء الشمالي الغربي من البلاد الساعة 10:42 مساءً. يوم الثلاثاء، باتباع مسار الرحلة المحدد مسبقًا. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن القمر الأصطناعي دخل مداره الساعة 10:54 مساء.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)