اليابان تبدأ المناقشات حول سيارات الأجرة ذاتية القيادة الشهر المقبل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- ستبدأ لجنة حكومية يابانية مناقشات الشهر المقبل لتحديد القضايا التي تحتاج إلى حل لتعزيز تسويق سيارات الأجرة ذاتية القيادة وغيرها من خدمات النقل ذاتية القيادة، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو للمسؤولين الذين اجتمعوا لمناقشة الإصلاح الإداري والمالي الرقمي إنه ينبغي تسريع الجهود لوضع قواعد للسيارات ذاتية القيادة ووضع خدمات جديدة للنقل في الاستخدام التجاري.

كما دعا كيشيدا المسؤولين إلى دراسة سبل مواجهة التحديات المتعلقة بخدمات مشاركة الرحلات المقترحة، بما في ذلك تحرير صناعة سيارات الأجرة.

ومن المتوقع أن تضع اللجنة تقريرا في وقت مبكر من شهر مايو/ أيار من العام المقبل بعد مناقشة نوع المسؤولية التي يتعين على شركات سيارات الأجرة وشركات صناعة السيارات تحملها بموجب القوانين واللوائح المدنية والإدارية في حالة وقوع حوادث مرورية تنطوي على خدمات النقل بدون سائق.

وسينضم إلى اللجنة مسؤولون من الوكالات الحكومية، بما في ذلك الوكالة الرقمية ووزارة النقل، وممثلون عن شركات التأمين وشركات صناعة السيارات، والمحامون.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)