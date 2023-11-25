تقرير ياباني: الصين وروسيا قد تصبحان حليفتين بشكل فعال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكر مركز أبحاث تابع للحكومة اليابانية يوم الجمعة أن الصين وروسيا قد تصبحان حليفتين بشكل فعال حيث أنهما تشتركان في أهداف استراتيجية مشتركة بما في ذلك تغيير النظام الدولي الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر تقرير صادر عن المعهد الوطني لدراسات الدفاع، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع، أن الصين وروسيا ”يمكنهما الدخول بشكل فعال في تحالف فعلي“.

وجاء في تقرير الأمن الصيني 2024 أن ”التنافس بين الولايات المتحدة والصين/روسيا حول النظام الدولي سوف يتسارع“ في العقد المقبل.

ووفقا للتقرير، فإن إدارات الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”تشتركان في نفور مشترك من القيم الليبرالية الغربية“، مثل الحرية والديمقراطية، ومن المتوقع أن تعملا على تعميق التعاون لبناء نظام جديد.

وحذر التقرير من أن البلدين لن يعززا علاقاتهما العسكرية فحسب، بما في ذلك من خلال التدريبات المشتركة حول اليابان، بل سيشكلان أيضًا مجموعات حول الدول الناشئة والنامية الاستبدادية بين ما يسمى بدول الجنوب العالمي التي لا تشترك بالضرورة في القيم العالمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)