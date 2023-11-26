اليابان تؤكد ظهور أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في الموسم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية يوم السبت أنه تم تأكيد حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دجاج في محافظة ساجا بجنوب غرب اليابان، مما يمثل أول حالة إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا الموسم في مزرعة دواجن في البلاد.

وبدأت حكومة محافظة ساغا بإعدام حوالي 40 ألف دجاجة تمت تربيتها في المزرعة بمدينة كاشيما.

أكد اختبار جيني تم إجراؤه في الساعات الأولى من يوم السبت حالة الإصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة كاشيما بعد الإبلاغ عن زيادة في عدد الدجاج النافق هناك بعد ظهر الجمعة.

وأمر محافظ ساغا يوشينوري ياماغوتشي مسؤولي المحافظة خلال اجتماع يوم السبت بمنع أي انتشار لعدوى إنفلونزا الطيور، قائلاً: ”إن الاستجابة الأولية أمر أساسي“.

في العام الماضي، أكدت اليابان ظهور أولى حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور هذا الموسم في مزارع في محافظة أوكاياما وهوكايدو في 28 أكتوبر/ تشرين الأول. ثم انتشرت العدوى إلى 26 محافظة، مما أدى إلى إعدام عدد قياسي بلغ حوالي 17.71 مليون دجاجة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)