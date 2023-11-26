اليابان والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الاستراتيجية

أخبار اليابان

بوسان - (جيجي برس)-- اتفقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونظيرها الصيني وانغ يي، يوم السبت، على تعزيز العلاقات الاستراتيجية متبادلة المنفعة بين البلدين.

وفي اجتماعهما في بوسان بكوريا الجنوبية، اتفق الوزيران على دراسة الزيارات المتبادلة لبلديهما.

واتفق الوزيران على تعزيز المحادثات والحوار لحل النزاع بين طوكيو وبكين بشأن تصريف اليابان للمياه المعالجة المحتوية على التريتيوم من محطة فوكوشيما رقم 1 للطاقة النووية المطزلة في المحيط.

وطالبت كاميكاوا الصين بأن ترفع على الفور الحظر المفروض على واردات المنتجات السمكية اليابانية والذي فرضته في أغسطس/ آب مباشرة بعد بدء تصريف المياه المعالجة.

وانتقد وانغ عمليات التصريف، قائلا إن بكين تعارض ما تعتبره طريقة اليابان غير المسؤولة، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)