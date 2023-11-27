اليابان تعمل على تشديد إدارة صيد أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ

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طوكيو - (جيجي برس)-- تخطط وكالة مصايد الأسماك اليابانية لتوسيع التزامات الإبلاغ عن المصيد من أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ، حيث تسعى إلى منع الصيد غير القانوني لمكون السوشي والساشيمي الشهير.

وقال مسؤولون في الوكالة إنه بموجب الخطة، سيتعين على مشغلي مصايد الأسماك الإبلاغ ليس فقط عن الوزن الإجمالي لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ التي اصطادوها، ولكن أيضًا عن عدد أسماك التونة التي تم اصطيادها للحكومات المحلية.

وتهدف الوكالة إلى إصدار مشروع قانون لتنفيذ التغيير العام المقبل. وتدرس فرض عقوبات على مشغلي مصايد الأسماك غير الممتثلين.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على ما تم الكشف عنه في عام 2021 من أنه لم يتم الإبلاغ عن بعض المصيد من أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الشهيرة التي تحمل علامة أوما والتي تم اصطيادها قبالة مقاطعة أوموري بشمال شرق اليابان.

وبموجب خطة الوكالة، سيُطلب من مشغلي مصايد الأسماك أيضًا تزويد المشترين بمعلومات مفصلة عن كل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 30 كيلوغرامًا على الأقل تم اصطيادها، بما في ذلك اسم سفينة الصيد ووزن السمكة ومتى تم تفريغ الأسماك في ميناء من السفينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)