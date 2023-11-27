رئيس الوزراء الياباني يعلن عزمه تكثيف الدعوة لعقد قمة مع كوريا الشمالية

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) -- أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأحد عن نيته تكثيف الدعوة لكوريا الشمالية لعقد قمة بين البلدين في وقت قريب.

وخلال تجمع في طوكيو للمطالبة بإعادة جميع المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونغ يانغ منذ عقود، صرَّح كيشيدا: ”نحن نعمل بجدية عبر مختلف القنوات لعقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية“.

وأشار قائلاً: ”أود أن أهيب بكلا الجانبين بالتغلب على العقبات واتخاذ قرارات جريئة تعزز العلاقات بين البلدين“.

كما عبَّر كيشيدا عن انتقاده لإطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي للتجسس مؤكداً أن الأولوية القصوى تبقى حل قضية المختطفين اليابانيين في أقرب وقت ممكن، رغم صعوبة الظروف الراهنة.

من جهته، أعلن هيروكازو ماتسونو، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق قمة بين كيشيدا والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون”.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)