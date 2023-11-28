الهيباكوشا: ناجون من القنبلة الذرية يصفون الأسلحة النووية بأنها ”شر مطلق“

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نيويورك - (جيجي برس)-- دعا ناجٍ ياباني من القنبلة الذرية يبلغ من العمر 83 عامًا، المعروفون باسم الهيباكوشا، إلى التخلصىمن الأسلحة النووية في مؤتمر دولي يوم الاثنين، واصفًا إياها بأنها ”شر مطلق“ لا يمكن للبشر قبوله.

تحدث سوئيتشي كيدو، الأمين العام للاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية، في الاجتماع الثاني للأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية. وبدأ المؤتمر يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويستمر لمدة خمسة أيام.

وقال كيدو إن خطر الحرب النووية يتزايد وسط العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا والقتال بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال كيدو إنه بمجرد أن تبدأ حرب نووية، فإنها لن تترك سوى مدن سوداء محروقة وأكوام من الجثث وعالم من الموت، سعيا لتحقيق السلام من خلال التخلص من الأسلحة النووية.

نجا كيدو من القصف الذري الأمريكي لناغاساكي قرب نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، بعد ثلاثة أيام من إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)