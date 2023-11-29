تعرض 159 شخصًا من أتباع ”شهود يهوه“ للتحرش الجنسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو، 28 نوفمبر/تشرين الثاني (جيجي برس)-- أظهر استطلاع للرأي اليوم الثلاثاء أن 159 شخصًا من أتباع طائفة ”شهود يهوه“ الدينية تعرضوا للاعتداء الجنسي في اليابان.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في شهر يوليو/ تموز من قبل مجموعة من أبناء أتباع شهود يهوه.

وقال المشاركون الـ159 إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل أتباع الطائفة، أو عرضوا عليهم منشورات تحتوي على عبارات جنسية غير مناسبة لأعمارهم، أو أجبروا على الاعتراف بتجاربهم الجنسية.

وفي يوم الثلاثاء، قدمت المجموعة طلبًا مكتوبًا إلى وكالة الأطفال والعائلات لإنشاء نظام للتعويض المالي لضحايا الاعتداء الجنسي، مع تحمل شهود يهوه التكاليف.

وفي الاستطلاع، قال 37 شخصًا إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، من بينهم 35 كانوا قاصرين عندما أصبحوا ضحايا. قال 24 منهم إنه تم لمسهم مباشرة أو فوق ملابسهم، وقال 14 إنه تم التحدث إليهم بطريقة جنسية، وقال 11 إنهم شوهدوا أو تم تصويرهم عراة أو بملابس داخلية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)