استئناف إنتاج تويوتا نوه وفوكسي بعد التأكد من عدم وجود مشاكل خاصة بالأمان

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ناغويا - (جيجي برس) -- استأنفت شركة تويوتا موتور إنتاج سيارتيها الميني فان نوه وفوكسي في اليابان اليوم الأربعاء بعد التأكد من أن العيوب الإجرائية المتعلقة بالسيارتين لن تشكل أي مشاكل تتعلق بالسلامة.

وقالت المصادر إنه تم العثور على العيوب في طلبات تويوتا للحصول على الموافقة النوعية لعمود التوجيه للحافلات الصغيرة الذي توفره شركة جيتكيت لتصنيع قطع الغيار التابعة لها.

وبما أن الموافقة النوعية ضرورية لتصنيع وبيع سيارتي نوه وفوكسي، فقد أوقفت تويوتا خطوط إنتاج الطرازين منذ صباح الاثنين في مصنع فوجيماتسو التابع لشركة تويوتا أوتو بودي المملوكة بالكامل لشركة تويوتا أوتو بودي في كاريا بمحافظة آيتشي بوسط اليابان.

أثر التعليق أيضًا على إنتاج سيارتي الميني فان ألفارد وفيلفاير على نفس خطوط الإنتاج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)