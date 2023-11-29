وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون تمديد وقف القتال في غزة

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طوكيو - (جيجي برس) -- رحب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في بيان صدر اليوم الأربعاء، بوقف القتال الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وطالبوا بتمديده.

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في بيان مشترك إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية للقتال في غزة والوقفات المستقبلية لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأعرب وزراء مجموعة السبع عن تقديرهم ”لقيادة الولايات المتحدة ودول المنطقة، خاصة قطر ومصر، وجهودهم الحثيثة لتأمين هذا الهدنة والتهدئة المستقبلية“.

كما دعوا الحوثيين في اليمن، إلى التخلي عن الهجمات على السفن المدنية وعن التهديد بتعطيل طرق التجارة البحرية في الشرق الأوسط.

وشددوا على أهمية الأمن البحري، طالبين من ”جميع الأطراف عدم التهديد أو التدخل في عملية التمتع بجميع حقوق وحريات الملاحة للسفن. وندعو الحوثيين بشكل خاص إلى الوقف الفوري للهجمات ضد السفن والتهديدات ضد السفن الدولية“.

وأضافوا: ”والتخلي عن تعطيل طرق التجارة البحرية والسفن التجارية والإفراج عن سفينة الشحن غالاكسي ليدر، التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19 نوفمبر /تشرين الثاني“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)