تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز ”أوسبري“ في المياه قبالة محافظة كاغوشيما اليابانية

أخبار اليابان

كاغوشيما - (جيجي برس)-- تحطمت طائرة نقل أمريكية من طراز ”أوسبري“ وعلى متنها طاقم مكون من ستة أفراد اليوم الأربعاء قبالة جزيرة ياكوشيما في محافظة كاغوشيما بجنوب غرب اليابان.

وقع الحادث على بعد كيلومتر واحد شرق ياكوشيما في حوالي الساعة 2:40 بعد الظهر. وتم العثور على أحد أفراد الطاقم في المياه القريبة ولكن تم تأكيد وفاته لاحقًا، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية وخفر السواحل الياباني.

وهذا هو أول حادث تحطم مميت لطائرة أوسبري في اليابان، في حين تم الإبلاغ عن حوادث مميتة تتعلق بالطائرة في الخارج.

ويقول مسؤولو وزارة الدفاع إنه من المحتمل أن الطائرة كانت من طراز CV-22 أوسبري تابعة لقاعدة يوكوتا الجوية الأمريكية في طوكيو، ويحتمل أيضا أنها كانت متجهة إلى قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في أوكيناوا.

أرسلت قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل الياباني طائرات للبحث عن أفراد الطاقم المفقودين وإنقاذهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)