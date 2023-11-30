تويوتا تبيع نسبة 10% من أسهم دينسو لتمويل الاستثمار في السيارات الكهربائية

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ناغويا - (جيجي برس) -- أعلنت شركة دينسو يوم الأربعاء أن شركات تويوتا موتور، تويوتا إنداستريز، وشركة أيسين ستبيع ما يقرب من 10٪ من أسهم دينسو كورب.

تتبع تويوتا إنداستريز، وأيسين، ودينسو جميعها لمجموعة تويوتا. يعد بيع الأسهم هذا تحريرًا للتشابك بين الأسهم داخل المجموعة.

قال ماساهيرو ياماموتو، رئيس قسم المحاسبة في تويوتا ”ربما كان التشابك بين الأسهم للدعم المالي والدفاع عن الاستحواذ زائدًا“. وأضاف ياماموتو: ”نحن في محادثات مع دينسو وشركات أخرى في المجموعة“.

وتتوقع العائدات من بيع الأسهم، بناءً على سعر السوق الحالي لأسهم دينسو، أن تكون حوالي 700 مليار ين، ومن المتوقع أن يكون حوالي 290 مليار ين منها لتويوتا

تعتزم تويوتا استخدام هذه الأموال للاستثمار في مجالات النمو، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)