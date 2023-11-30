تويوتا توقف خطوط الإنتاج مرة أخرى في مصنعها بوسط اليابان

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس) -- كشفت شركة تويوتا موتور يوم الأربعاء أن خطوط الإنتاج في مصنع فوجيماتسو التابع لشركة تويوتا في كاريا بمحافظة آيتشي بوسط اليابان قد توقفت مرة أخرى.

ربما تم استخدام أجزاء خاطئة في عملية تجميع السيارة في سيارتي الميني فان نوه وفوكسي، مما أدى إلى التعليق، وفقًا لشركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة. كما توقف إنتاج سيارتي الميني فان ألفارد وفيلفاير المصنعتين على نفس خطوط الإنتاج.

وقال مسؤول في تويوتا: ”نحن بحاجة إلى مواصلة إجراء عمليات فحص الجودة في عملية (الإنتاج) لدينا“.

وكانت خطوط الإنتاج في المصنع قد استؤنفت للتو صباح الأربعاء، بعد تعليق مؤقت للعمليات لمدة يومين اعتبارًا من يوم الاثنين بسبب عيوب وجدت في طلبات تويوتا للحصول على موافقة الحكومة اليابانية اللازمة لتصنيع السيارات وبيعها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)