اليابان تطلب من الجيش الأمريكي تعليق تحليق طائرات أوسبري

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، اليوم الخميس، إن الحكومة اليابانية طلبت من الجيش الأمريكي تعليق الرحلات الجوية لطائرة النقل من طراز ”أوسبري“ بعد تحطمها المميت يوم الأربعاء.

وقال كيهارا في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ، ”طلبنا من (الجيش الأمريكي) إجراء رحلات جوية فقط بعد التأكد من السلامة، باستثناء عمليات البحث والإنقاذ“.

وقد قدم الطلب تارو ياماتو، المدير العام لمكتب سياسات المجتمع الإقليمي بوزارة الدفاع، إلى اللفتنانت جنرال ريكي روب، قائد القوات الأمريكية في اليابان، صباح الخميس.

وقال ياماتو أمام الاجتماع البرلماني إن قوات الدفاع الذاتي البرية ستعلق رحلات طيران أوسبري في الوقت الحالي. لدى قوات الدفاع الذاتى البرية 14 طائرة من طراز أوسبرى تم نشرها مؤقتًا فى معسكرها فى كيسارازو بمحافظة تشيبا بالقرب من طوكيو.

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز أوسبري يوم الأربعاء قبالة جزيرة ياكوشيما في محافظة كاغوشيما بجنوب غرب اليابان. وتم العثور على أحد أفراد الطاقم ميتا في المياه القريبة في وقت لاحق من اليوم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)