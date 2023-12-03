اليابان تتعهد بالتوقف عن بناء محطات تعمل بالفحم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في خطاب ألقاه في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد في دبي يوم الجمعة، إن اليابان ستتوقف عن بناء محطات جديدة تعمل بالفحم كإجراء للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وشدد كيشيدا على أن ”اليابان ستنفذ الحفاظ على الطاقة بشكل شامل وتعتزم تحقيق أقصى قدر من نشر الطاقة النظيفة من خلال جعل الطاقة المتجددة المصدر الرئيسي للطاقة، واستخدام الطاقة النووية وغيرها من التدابير“.

وأعرب الزعيم الياباني عن دعمه للهدف الذي دعت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، المتمثل في مضاعفة قدرة العالم على الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن القمة الأولى لمجموعة آسيا الخالية من الانبعاثات ستعقد هذا الشهر بهدف تعزيز إزالة الكربون في الدول الآسيوية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية.

وشدد رئيس الوزراء أيضًا على ضرورة تحقيق صافي انبعاثات صفرية ”من خلال مسارات مختلفة تتوافق مع النمو الاقتصادي وأمن الطاقة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)