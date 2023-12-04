اشتعال المحرك ربما تبسبب في تحطم طائرة أوسبري الأمريكية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- من المحتمل جدًا أن يكون حريق قد اندلع في محرك طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الأمريكية أوسبري والتي تحطمت مؤخرًا قبالة جزيرة يابانية.

تواصل قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل الياباني عمليات البحث عن سبعة من أفراد طاقم الطائرة المفقودين. كما أنهم يعملون جاهدين للعثور على الطائرة التي يعتقد أنها غرقت في البحر.

تمتلك طائرة أوسبري هيكل محرك متكامل مع دوار في نهاية الجناحين الرئيسيين الأيسر والأيمن، ويمكن تعديل زاوية الدوار. عندما يتم توجيه الدوارات إلى الأعلى، يصبح الإقلاع والهبوط عموديًا ممكنًا. الرحلات الجوية عالية السرعة ممكنة عندما تكون الدوارات مائلة للأمام.

ويعتقد أن الطائرة سقطت في المياه على بعد كيلومتر واحد من ساحل ياكوشيما جزيرة بعد خمس دقائق من طلب طاقمها الهبوط اضطراريا في مطار ياكوشيما.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في بيان يوم الجمعة إن الأولوية القصوى لواشنطن هي سلامة الجنود الأميركيين وأمن اليابان الإقليمي. وقالت إن طائرات أوسبري التابعة لمشاة البحرية الأميركية والوحدات الأخرى سيسمح لها بالتحليق ولكن ”فقط بعد الخضوع لعمليات صيانة شاملة وفحوص سلامة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)