اليابان تدرس تقديم ما يصل إلى 230 مليون دولار كمساعدات لمصر

أخبار اليابان

دبي - (جيجي برس) -- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، يوم الجمعة، إن بلاده ستدرس تقديم ما يصل إلى 230 مليون دولار كمساعدة مالية لمصر، التي تواجه تداعيات القتال بين إسرائيل وحركة حماس.

وعرض كيشيدا خطة المساعدة خلال عشاء عمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دبي. وتشهد مصر انخفاضا في عدد السياح وسط القتال بين إسرائيل وحماس.

وقال كيشيدا إن مصر لعبت دورا مهما منذ اندلاع الصراع بمواصلة الجهود الدبلوماسية وتوصيل إمدادات الإغاثة إلى غزة المتاخمة لها.

وأضاف أن اليابان ستدرس تقديم دعم مالي لمصر التي تواجه ظروفا اقتصادية ومالية صعبة. وقد فاقم الصراع بين إسرائيل وحماس من التحديات التي تشكلها زيادة أسعار الأغذية والوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وشكر السيسي اليابان لدعمها لجهود تحسين الوضع الإنساني في غزة وشدد على أهمية جهود إحلال وقف دائم لإطلاق النار.

تعكس المساعدة المالية المتوقعة لمصر جزئيًا توقعات المزيد من المساهمات من اليابان، وفقًا لمسؤول بوزارة الخارجية اليابانية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، التقى كيشيدا أيضًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتبادلا وجهات النظر حول الوضع الفلسطيني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)