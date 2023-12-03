اليابان تدرس تقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار كمساعدات للأردن

أخبار اليابان

دبي- (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الذي يزور دبي الآن، يوم السبت، إن بلاده ستكثف استعداداتها لتقديم حوالي 100 مليون دولار من المساعدات المالية للأردن العام المقبل.

وكشف عن الخطة خلال اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع الفلسطيني وسط القتال بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

كما التقى كيشيدا برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني. وأكدوا التعاون الوثيق بين اليابان وإيطاليا، بما في ذلك في المجال الأمني.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى كيشيدا محادثات هاتفية منفصلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)