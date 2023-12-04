المشاركون في «كوب 28» يناقشون القضايا الصحية المرتبطة بتغير المناخ

أخبار اليابان

دبي - (جيجي برس)-- عقدت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ”كوب 28“ والذي يحظى بمتابعة كبيرة في دبي جلسة يوم الأحد حول موضوع الاحتباس الحراري والصحة.

وركزت المناقشات، التي قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسة كوب 28، على المشكلات المستمرة التي يعتقد أنها ناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، مثل تلوث الهواء وضربة الحر وتغير المناخ، وتفشي الأمراض المعدية.

وتحدث المشاركون أيضاً عن المساعدة المالية لمعالجة هذه القضايا.

وفي اجتماع وزاري عقد كجزء من جلسة اليوم، قال ماساكازو هاماتشي، وزير الدولة للصحة الياباني، إن تسريع خفض الانبعاثات مهم للغاية أيضًا على الجبهة الطبية.

وأضاف أن اليابان تهدف إلى قيادة الجهود الرامية إلى نشر التغطية الصحية الشاملة، حيث تتوفر الرعاية الصحية لجميع الناس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)