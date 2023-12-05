اليابان تعتزم اعتماد أوامر الاعتقال والتفتيش الإلكترونية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- اقترحت لجنة استشارية تابعة للحكومة اليابانية يوم الاثنين السماح بإصدار أوامر الاعتقال والتفتيش عبر الإنترنت لتسريع الإجراءات.

حاليًا، يصدر القضاة هذه الأوامر في شكل ورقي، ويتعين على ضباط الشرطة استلامها في المحاكم.

ويأتي هذا التغيير ضمن المقترحات التي طرحتها لجنة فرعية تابعة للمجلس التشريعي لرقمنة إجراءات القضايا الجنائية، بما في ذلك التحقيقات والمحاكمات.

وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان مطلع العام المقبل لتنفيذ هذه الإجراءات.

وبموجب المقترحات، سيتم السماح للمحققين بإرسال سجلات مثل التقارير والبيانات من قبل المشتبه بهم إلى المحاكم عبر الإنترنت، وسيسمح للمحامين بتصفح الأدلة الوثائقية على الإنترنت وطباعتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)