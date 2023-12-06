المزيد من المزايا الضريبية للأسر التي لديها أطفال في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس الحكومة اليابانية والمعسكر الحاكم توسيع المزايا الضريبية للأسر التي لديها أطفال في خطوة لمعالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وسيناقشون رفع الحدود العليا لخصومات أقساط التأمين على الحياة للأسر التي لديها أطفال معالين، مع خفض الخصومات للآخرين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وفي الوقت الحالي، يمكن خصم أقساط تصل إلى 120 ألف ين و70 ألف ين من ضرائب الدخل الفردي والضرائب السكنية على التوالي.

وتدرس الحكومة والائتلاف الحاكم أيضًا الامتناع عن تقليص التخفيضات الضريبية على قروض الإسكان للعائلات التي لديها أطفال والأسر الشابة المكونة من زوجين فقط والتي يقل عمر أفرادها عن 40 عامًا وسط ارتفاع أسعار المنازل.

لقد تقرر بالفعل تخفيض الحد الأقصى لمبلغ القرض المؤهل للإعفاءات الضريبية في العام المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)