عالم سياسي أمريكي: عودة ترامب للسلطة ستضر بالاقتصاد الياباني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حذر عالم سياسي أمريكي بارز يوم الثلاثاء من أنه إذا عاد دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة العام المقبل، فإن الاقتصاد الياباني قد يتضرر بشدة.

وقال إيان بريمر في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ”تعد أمرًا كبيرًا حقًا“.

وتوقع رئيس شركة تقييم المخاطر السياسية الأمريكية مجموعة أوراسيا أنه بعد عودته إلى المكتب البيضاوي، سيغير ترامب سياسات الولايات المتحدة تجاه روسيا والشرق الأوسط، مما يتسبب في ارتفاع أسعار النفط ويعرض الاقتصاد الياباني للخطر.

وقال بريمر أيضًا إنه يتوقع ”بيئة مضطربة للغاية“ حتى قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني إذا فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري، لأنه من غير المرجح أن يتصرف بشكل استراتيجي ومدروس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)