الحكومة اليابانية تريد من كبار السن دفع المزيد مقابل الرعاية الطبية ورعاية المسنين

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طوكيو - (جيجي برس)-- قدمت لجنة حكومية يابانية يوم الثلاثاء مسودة خطة لإصلاح الضمان الاجتماعي التي تركز على جعل كبار السن الأثرياء يدفعون المزيد مقابل خدمات الرعاية الطبية ورعاية المسنين المقدمة في إطار برامج التأمين العام.

ويدعو المشروع إلى توسيع نطاق كبار السن الذين يُطلب منهم دفع أقساط التأمين الطبي والفواتير النثرية بنفس القدر الذي يفعله الشباب لأنهم إما يمتلكون الكثير من الأصول المالية أو يتلقون دخلاً يعادل دخلهم في سن العمل.

قدمت لجنة الخبراء المعنية ببناء نظام للضمان الاجتماعي يستفيد منه جميع الأجيال المشروع إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية، برئاسة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو.

وقال كيشيدا ”سنقوم بفحص شامل للاقتصاد والمالية العامة والضمان الاجتماعي ونتخذ سياسات متسقة لضمان النمو المستدام في ظل انخفاض عدد السكان“.

وفي يونيو/حزيران، وضعت الحكومة استراتيجية لمستقبل الأطفال، بما في ذلك توسيع برنامج علاوة الطفل. وتخطط لجمع أموال إضافية بقيمة حوالي 3.5 تريليون ين سنويًا لتنفيذ الإستراتيجية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)