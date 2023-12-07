رئيس وزراء اليابان يطالب نتنياهو بتقليل الخسائر بين المدنيين في الصراع مع حماس

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طوكيو - (جيجي برس) -- أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو على ضرورة استعادة الهدوء في قطاع غزة خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء.

وفيما يتعلق بالقتال العنيف الدائر في غزة بين إسرائيل وحماس، قال كيشيدا إنه ”ينبغي تجنب الزيادة المستمرة في عدد الضحايا المدنيين، وإنه من المهم تهدئة الوضع بسرعة، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى ومراعاة القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني“.

من ناحية أخرى، انتقد كيشيدا هجمات حماس وأعرب عن دعمه لحل الدولتين المبني على التعايش بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة.

وتبادل الزعيمان الياباني والإسرائيلي مخاوفهما بشأن المسلحين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن، والذين أعلنوا دعمهم لحماس وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)