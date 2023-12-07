الجيش الأمريكي يوقف تحليق طائراته من نوع أوسبري بعد حادث تحطم مميت قبالة سواحل اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) -- أعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء أنه سيوقف أسطوله من طائرات النقل من طراز ”أوسبري“ بعد تحطمها المميت قبالة ساحل جنوب غرب اليابان الأسبوع الماضي.

وقالت القوات الجوية والبحرية إن معلومات التحقيق الأولية تشير إلى احتمال حدوث عطل في العتاد تسبب في الحادث.

تحطمت طائرة من طراز أوسبري تابعة للقوات الجوية الأمريكية قبالة جزيرة ياكوشيما في محافظة كاغوشيما في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الثمانية الذين كانوا على متنها.

وقال الجيش في بيان إن قائد قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو ”أمر بإيقاف عملاني“ لهذه الطائرات العسكرية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا مثل مروحية والتحليق أفقيًا مثل طائرة عادية.

وأوضح البيان أن القرار اتخذ ”للحد من المخاطر بينما يستمر التحقيق“ في أسباب آخر حادث مميت تعرضت له طائرة من هذا النوع”.

من جهتها، قالت البحرية الأمريكية في بيان ثان إن هذا القرار سيسري أيضًا ”كإجراء احترازي“ على طائراتها من نوع أوسبري والتي تسمّى أيضًا ”سي في-22“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)