في عيد ميلادها... تعرف على أمنية إمبراطورة اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أتمت إمبراطورة اليابان ماساكو عامها الستين اليوم السبت، حيث تأمل في اتخاذ خطوة إلى الأمام بشعور جديد.

وقالت الإمبراطورة ماساكو في تعليق مكتوب نشرته وكالة البلاط الإمبراطوري: ”أشعر أنه أمر لا يصدق“.

وأعربت عن امتنانها العميق لكل من ساعدها، وأعربت عن أملها في أن تتمكن من اتخاذ خطوة إلى الأمام بروح جديدة ومواصلة بذل الجهود وهي تمضي قدمًا في حياتها.

وتطرقت الإمبراطورة ماساكو إلى الكوارث الطبيعية التي حدثت منذ زواجها من الإمبراطور ناروهيتو، بما في ذلك زلزال هانشين الكبير عام 1995 في مدينة كوبي الغربية وما حولها، والزلزال والتسونامي عام 2011 اللذين ضربا بشدة شمال شرق اليابان، وزلزال عام 2016 في محافظة كوماموتو، جنوب غرب اليابان. .

وقالت الإمبراطورة: ”كم أعجبت بالطريقة التي يوحد بها الناس قواهم ويحاولون التغلب على الصعوبات التي يواجهونها“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)