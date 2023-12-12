مبيعات المنتجات التي يصنعها السجناء تتعافى في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تتعافى مبيعات المنتجات التي يصنعها نزلاء السجون في اليابان بعد تراجعها وسط أزمة كورونا، مما يعزز إعادة تأهيلهم ودعم ضحايا الجريمة.

ويقول المستهلكون إن مثل هذه المنتجات رخيصة الثمن وذات نوعية جيدة.

وقال مسؤول في جمعية الإصلاحيات اليابانية: ”نأمل أن يتحسن الاعتراف العام بهذه السلع وأن يشعر المشترون بأنهم يقدمون مساهمة للمجتمع“.

وفي جميع أنحاء البلاد، ينتج السجناء أكثر من 4000 نوع من السلع، بما في ذلك الأحذية الجلدية ومكعبات البناء والأضرحة المحمولة، في إطار برامج صممها خبراء في كل سجن. يتم بيعها للمستهلكين بشكل رئيسي في مناسبات مخصصة خارج السجون.

وفي السنة المالية 2020، انخفضت مبيعاتها بأكثر من النصف عن العام السابق إلى حوالي 370 مليون ين ويرجع ذلك أساسًا إلى إلغاء فعاليات البيع وسط جائحة كورونا. لكنها تعافت إلى نحو 600 مليون ين في السنة المالية 2022، التي انتهت في مارس/ آذار الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)