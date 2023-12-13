الآثار الإيجابية للقنب تجذب الانتباه في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في حين أن القنب عادة ما ينقل صورة سلبية تتعلق بالأضرار الصحية والجريمة في اليابان، إلا أن آثاره الإيجابية جذبت الانتباه في البلاد مؤخرًا.

تم سن قانون مكافحة القنب المعدل في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، مما يسمح باستخدام الأدوية التي تحتوي على مواد مشتقة من القنب. وبموجب القوانين المعدلة سيتم التعامل مع القنب على أنه مخدر وسيحظر لمنع الشباب وغيرهم من إساءة استخدامه.

إلا أن القوانين المعدلة ستسمح باستخدام الأدوية المشتقة من نباتات القنب. وسيسمح أيضا بزراعة القنب لإنتاج مواد طبية.

إن الأشخاص الذين يعانون من الصرع المستعصي، والذي لا تكون الأدوية الموجودة فعالة للغاية في علاجه، ينتظرون بفارغ الصبر أن يتم إعطاؤهم Epidiolex، وهو دواء طورته شركة بريطانية. المكون الرئيسي لـ Epidiolex هو الكانابيديول (CBD)، وهي مادة مخدرة مشتقة من القنب يمكن أن تساعد وبشكل واضح في تحسين أحد أشكال الإصابة بالصرع.

وقد تمت الموافقة على هذا الدواء بالفعل في الولايات المتحدة كعلاج للصرع المستعصي. في حين أن التجارب السريرية لـ Epidiolex مستمرة في اليابان، لا يمكن استخدام الدواء قبل سن قانون مكافحة القنب المنقح. وإذا تمت الموافقة على الدواء من قبل وزير الصحة وتم طرحه في الأسواق، فإنه سيعطي بصيص أمل لحوالي 20 ألف مريض بالصرع المستعصي في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)