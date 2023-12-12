فيلم الأنيمي الياباني ”الصبي ومالك الحزين“ يتصدر إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع

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نيويورك - (جيجي برس) -- تصدر فيلم ”الصبي ومالك الحزين“، أحدث أفلام مخرج الأنيمي الياباني الشهير هاياو ميازاكي، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، محققا إيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الفيلم أصبح أول فيلم لميازاكي يحتل المركز الأول في البلاد.

وحقق الفيلم 97 مليون دولار من إيرادات شباك التذاكر على مستوى العالم، بما في ذلك 56 مليون دولار في اليابان، وفقًا لما ذكره موقع Box Office Mojo، وهو موقع معلوماتي عن الأفلام.

تم اختيار الفيلم لأفضل فيلم أنيمي في حفل توزيع جوائز جمعية نقاد السينما في لوس أنغلوس يوم الأحد. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، فاز بجائزة أفضل فيلم أنيمي من دائرة نقاد السينما في نيويورك.

واحتل فيلم ”Godzilla Minus One“، وهو فيلم ياباني آخر، المركز الثالث في تصنيفات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)