شركات الكاميرات اليابانية تحاول جذب جيل الهواتف الذكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يحاول صانعو الكاميرات اليابانيون جذب الجيل الشاب في اليابان، الذين اعتادوا على كاميرات الهواتف الذكية، من خلال الترويج لتفرد منتجاتهم، مثل صغر حجمها أو وظيفة تصوير الفيديو.

كما تعود الكاميرات الرقمية القديمة المدمجة أيضًا، مع ارتفاع الطلب في سوق المنتجات المستعملة.

في أكتوبر، أضافت شركة فوجي فيلم كاميرا Instax Pal إلى مجموعة كاميرات Instax الفورية المعروفة باسم ”Cheki“ في اليابان.

إن كاميرا Instax Pal صغيرة بما يكفي لتناسب راحة يد المستخدم، ولا تتضمن ميزة طباعة مدمجة. لطباعة الصور الملتقطة بالكاميرا الجديدة، سيحتاج الأشخاص إلى استخدام طابعة صور تُباع بشكل منفصل.

وقال تيتشي غوتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فوجي فيلم: ”إننا نعمل على زيادة الإنتاج بفضل المبيعات القوية“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)