رئيس وزراء اليابان يبحث مع رئيس دولة الإمارات الوضع الإنساني في قطاع غزة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- أكد زعيما اليابان والإمارات العربية المتحدة على التعاون الوثيق بين بلديهما من أجل تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب وتهدئة الوضع هناك.

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، خلال محادثات هاتفية مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الاثنين، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، وأن اليابان ستواصل تقديم المساعدة للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقد أوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تهدئة الصراع بين إسرائيل وحماس.

كما تبادل الزعيمان الآراء بشأن إمدادات النفط الخام. وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للسنوات الطويلة من إمدادات النفط الخام المستقرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليابان، وآماله في أن تستمر دولة الإمارات في لعب دور رائد في استقرار سوق النفط الخام العالمي، بما في ذلك من خلال زيادة الإنتاج.

وحاول كيشيدا، خلال زيارته الأخيرة للإمارات، تحديد موعد للقاء مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكن المحادثات لم تتم بسبب مشاكل في الجدول الزمني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)