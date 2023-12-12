ترشيح اثنان من أفلام الأنيمي الياباني لجائزة غولدن غلوب

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لوس أنغلوس -(جيجي برس)-- تم ترشيح الفيلمين اليابانيين ”الصبي ومالك الحزين“ و”قفل باب سوزومي“ لجائزة أفضل فيلم أنيمي في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب يوم الاثنين.

وقد حصل فيلم ”الصبي ومالك الحزين“ للمخرج هاياو ميازاكي على جوائز من جمعيات نقاد السينما في لوس أنغلوس ونيويورك وبوسطن. وقد تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بين الجمعة والأحد.

تم ترشيح الملحن الياباني جو هيسايشي لأفضل موسيقى أصلية عن عمله في ”الصبي ومالك الحزين“.

أما فيلم ”قفل باب سوزومي“ فهو من إخراج ماكوتو شينكاي. كما تم ترشيح فيلم ”سوبر ماريو بروس“، الذي أصدرته شركتي نينتندو ويونيفرسال ستوديوز، لجائزة أفضل فيلم أنيمي.

ورشح أندرو سكوت لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”كلنا غرباء“، المأخوذ عن رواية للكاتب الياباني الراحل تايتشي يامادا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)