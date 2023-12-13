وفاة فوسا تاتسومى أكبر معمرة في اليابان عن عمر ناهز 116 عاما

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أوساكا - (جيجي برس)-- توفيت فوسا تاتسومي، أكبر معمرة في اليابان، عن عمر يناهز 116 عامًا يوم الثلاثاء، وفقًا لعائلتها.

توفيت تاتسومي من كاشيوارا في محافظة أوساكا غرب اليابان بسبب الشيخوخة في أحد مستشفيات المحافظة.

وقال كانجي، الابن الأكبر لتاتسومي، البالغ من العمر 76 عاماً: ”أعتقد أنها قامت بعمل رائع حتى هذا التاريخ“.

وقال مسؤول فى مدينة كاشيوارا في محافظة أوساكا حيث كانت تعيش المعمرة أن تاتسومى – التى ولدت في 25 أبريل/ نيسان 1907- أمضت مؤخرا معظم أيامها في دار لرعاية المسنين في كاشيوارا، وكثيرا ما كانت تحيي الموظفين العاملين هناك.

وأصبحت تاتسومي أكبر معمرة في اليابان في أبريل/ نيسان من العام الماضي بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 119 عامًا في فوكوؤكا، وفقًا لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)