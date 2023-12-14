حملة لخفض الأسعار في بعض سلاسل المتاجر والمطاعم اليابانية

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طوكيو- (جيجي برس) -- على عكس اتجاه زيادة الأسعار منذ العام الماضي، تقوم بعض سلاسل المتاجر والمطاعم بخفض الأسعار لتعزيز الأرباح من خلال زيادة حجم المبيعات.

خفضت شركة أيون، العملاقة في مجال التجزئة، أسعار 29 صنفًا، مثل مرقة الهوت بوت وزيت الطهي، ضمن علامتها التجارية الخاصة ”توبفالو“، يوم الأربعاء.

حيث تمكنت التخفيضات التي تراوحت بين 3 و26٪ من التحقق نتيجة استقرار أسعار المواد الخام مثل فول الصويا والقمح.

وفقًا لشركة أيون، زادت حجم المبيعات منذ الخفض السابق لأسعار 31 صنفًا في سبتمبر/ أيلول

توبو ستور، الشركة التي تدير سلاسل متاجر في منطقة العاصمة طوكيو، تقيم حملات ترويجية شهرية. في هذا الشهر، يتم بيع 211 منتجًا، بما في ذلك معجون الميسو وصلصة الصويا، بتخفيضات تصل إلى 40٪.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)