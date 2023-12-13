【فيديو】كانجي عام 2023: ’’ضرائب‘‘ يتصدر القائمة في اليابان

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس) -- لخص اليابانيون العام الماضي بحرف واحد هو ”税“ والذي يعني ”ضرائب“. حيث أعلنت مؤسسة اليابان لامتحان كفاءة الكانجي أن هذا الكانجي كان الفائز لعام 2023. إن اختيار كانجي ”ضرائب“ لتمثيل العام الماضي في اليابان يُظهر الاهتمام والتركيز الشديد على الزيادات الضريبية والتحولات في السياسات الضريبية. مع إدخال أنظمة جديدة لإعداد التقارير الضريبية وتوجه الحكومة نحو خفض ضريبة الدخل للعائلات المتضررة من التضخم، وإعفاءات ضريبية للشركات لتحفيز الاستثمار، حيث عكس كانجي ”ضرائب“ المناقشات المستمرة والتغييرات التي شهدتها البلاد في مجال السياسات المالية والضريبية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)