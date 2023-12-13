الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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نيويورك - (جيجي برس)-- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء قرارا يطالب ”بوقف إنساني فوري لإطلاق النار“ في قطاع غزة في دليل قوي على دعوة المجتمع الدولي لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس.

وفي جلسة خاصة طارئة، أيدت 153 دولة القرار غير الملزم، بما في ذلك اليابان وفرنسا والصين وروسيا، بينما صوتت 10 دول فقط، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، ضده. وامتنعت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا و20 دولة أخرى عن التصويت.

ويضع القرار ضغوطا على إسرائيل، التي تواصل عملياتها العسكرية في غزة، وحليفتها الولايات المتحدة.

وأشاد رياض منصور سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بالتصويت بأغلبية ساحقة لصالح وقف فوري لإطلاق النار.

ويطالب القرار الذي قدمته مصر نيابة عن دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية أيضا بحماية المدنيين والإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

ويلقي تمرير قرار الأمم المتحدة الأخير الضوء على العزلة الدولية لإسرائيل والولايات المتحدة التي تدعمها حيث تواجه غزة أزمة إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)