اليابان توافق على تغطية التأمين الصحي لعقار الزهايمر الجديد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت لجنة استشارية تابعة لوزارة الصحة اليابانية اليوم الأربعاء على تغطية التأمين الصحي العام لعقار جديد لمرض الزهايمر طورته شركة الأدوية اليابانية إيساي وشريكتها الأمريكية بيوجين.

واتخذ القرار المجلس الطبي المركزي للتأمين الاجتماعي، الذي يقدم المشورة لوزير الصحة.

ومن المتوقع أن يصل السعر الرسمي الذي حددته الدولة للدواء إلى 2.98 مليون ين سنويًا لمريض يزن 50 كيلوغرامًا.

سيتم تغطية الدواء ليكانيماب، بالتأمين الصحي العام اعتبارًا من 20 ديسمبر/ كانون الأول وسيتم وضعه في الاستخدام السريري بحلول نهاية العام على أقرب تقدير.

ووافقت الوزارة على إنتاج وبيع الدواء في اليابان في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ليكانيماب (Leqembi) هو دواء يُعطى لإبطاء تقدم داء الزهايمر البسيط. وهذا الدواء يقلل من تكدسات البروتينات التي تسمى بيتا أميلويد وتشكل عاملاً أساسيًا في الإصابة بداء الزهايمر. ويساعد تقليل بروتينات الأميلويد بيتا في الدماغ على إبطاء ضعف الذاكرة والقدرة على التفكير الناجم عن داء الزهايمر بصورة طفيفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)