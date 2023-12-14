اليابان تسعى لتصدير السلاح للخارج

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا الائتلاف الحاكم في اليابان الحكومة يوم الأربعاء إلى السماح بتصدير الأسلحة والذخائر المصنوعة بموجب ترخيص من الشركات الأجنبية إلى البلدان التي تتواجد فيها.

كما أوصت الكتلة الحاكمة الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر لنقل هذه الأسلحة والذخيرة من الدول المستوردة إلى دول ثالثة، باستثناء تلك التي تشهد صراعات.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بمراجعة المبادئ التوجيهية للبلاد بشأن عمليات نقل المعدات الدفاعية بحلول نهاية هذا العام، بناءً على المقترحات.

وتسمح المبادئ التوجيهية الحالية فقط بتصدير أجزاء الأسلحة المصنعة بموجب ترخيص من الشركات الأمريكية إلى الولايات المتحدة.

يتم تصنيع إجمالي 79 قطعة من المعدات الدفاعية في اليابان بموجب ترخيص من شركات أجنبية من ثماني دول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)