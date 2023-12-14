استقالة 4 وزراء يابانيين على خلفية فضيحة فساد مالي

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طوكيو - (جيجي برس)-- قدم وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو وثلاثة أعضاء آخرين بالحكومة استقالاتهم من مناصبهم الوزارية صباح اليوم الخميس بسبب فضيحة أموال سياسية تورط فيها أكبر فصيل في الحزب الحاكم.

ويعتزم رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، تعيين وزير الخارجية السابق يوشيماسا هاياشي (62 عاما) وزيرا اشؤون مجلس الوزراء الياباني. وسوف يختار خلفاء الوزراء الثلاثة الآخرين المنتهية ولايتهم أيضًا من بين مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين شغلوا مناصب وزارية في السابق.

ومن خلال التشكيلة الوزارية الجديدة، سيعمل كيشيدا على إعداد مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2024 وبذل جهود شاملة لإعادة بناء إدارته التي تضررت بشدة من فضيحة الأموال غير المشروعة التي تركزت على الفصيل الذي كان يرأسه ذات يوم رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

والأعضاء الثلاثة الآخرون في مجلس الوزراء الذين قدموا استقالاتهم إلى كيشيدا هم وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا. جميع الأربعة بما في ذلك ماتسونو ينتمون إلى فصيل آبي.

ويشتبه في أن بعض فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي لم تبلغ عن عائداتها من مناسبات جمع التبرعات في تقارير تمويلاتها السياسية. ويزعم أيضا أنها دفعت عمولات لمكاتب الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم في مبيعات تذاكر مناسبات جمع التبرعات.

ومن بين تلك المكاتب، يشتبه في أن العديد منها لم يعلن عن تلك العمولات في تقاريرها المالية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)