اليابان تسعى للحصول على دعم إيران في قضية احتجاز الحوثيين للسفن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- طلبت وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا دعم إيران بشأن سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن من قبل الحوثيين، وهي جماعة مسلحة موالية لطهران في اليمن، بما في ذلك قضية سفينة شحن تديرها شركة يابانية وتم الاستيلاء عليها الشهر الماضي.

وفي اجتماعها مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في جنيف يوم الأربعاء، نددت كاميكاوا باحتجاز السفينة وطلبت من طهران حث المسلحين الحوثيين على إطلاق سراح السفينة وإطلاق سراح أفراد طاقمها في وقت مبكر، وعدم القيام بمثل هذا العمل مرة أخرى، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية.

وأوضح الوزير الإيراني موقف بلاده من الوضع الراهن.

أما بالنسبة لقطاع غزة، حيث يتواصل القتال بين إسرائيل وحماس، فقد أكد الوزيران أن اليابان وإيران ستبقيان على اتصال وثيق للمساعدة في تهدئة الأوضاع هناك، بما في ذلك من خلال تحسين الظروف الإنسانية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء في جنيف، عقدت كاميكاوا اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)