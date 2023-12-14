استطلاع: انخفاض معدلات التأييد لحكومة كيشيدا إلى أقل من 20% للمرة الأولى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انخفض معدل التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى 17.1% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أول رقم يقل عن 20% منذ عودة حزبه الليبرالي الديمقراطي إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2012، حسبما أظهر استطلاع جيجي برس يوم الخميس.

وانخفض معدل الدعم بمقدار 4.2 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، ليعيد تسجيل أدنى مستوى له منذ عودة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى السلطة لمدة ثلاثة أشهر على التوالي. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل المعارضة 4.9 نقطة ليصل إلى 58.2%، وهو أعلى رقم منذ أن استعاد الحزب مقاليد الحكومة.

وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها معدل تأييد حكومة يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى أقل من 20% في سبتمبر/ أيلول 2009، عندما حصلت إدارة رئيس الوزراء آنذاك تارو آسو على 13.4%.

وفي الاستطلاع الأخير، ظل معدل التأييد الشعبي لحكومة كيشيدا أقل من العتبة الرئيسية البالغة 30% للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن الحكومة قد تكون في ”منطقة الخطر“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)