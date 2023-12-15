بعد فضيحة تمويلات سياسية... تعديل حكومي في اليابان يشمل 4 وزراء

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طوكيو - (جيجي برس)-- أجرى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، يوم الخميس، تعديلاً وزارياً على أربعة مناصب في حكومته وسط فضيحة أموال رفيعة المستوى تورط فيها أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

والمسؤولون الأربعة الذين تنحوا عن مناصبهم هم وزير شؤون مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة نيشيمورا ياسوتوشي ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات سوزوكي جونجي ووزير الزراعة والغابات والثروة السمكية ميياشيتا إيتشيرو.

وعين وزير الخارجية السابق يوشيماسا هاياشي (62 عاما) مكان وزير شؤون مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو، في حين حل وزير العدل السابق سايتو كين محل نيشمورا وزير الاقتصاد والتجارة. كما استُبدل وزير الشؤون الداخلية سوزوكي بسلفه ماتسوموتو تاكياكي. وجرى تعيين وزير إنعاش الأقاليم سابقا ساكاموتو تيتسوشي محل وزير الزراعة ميياشيتا.

قدم ماتسونو وسوزوكي ومياشيتا ونيشيمورا، الذين ينتمون جميعًا إلى فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي كان يقوده سابقًا رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، استقالاتهم في الصباح.

وجميع المعينين حديثا يتبعون فصائل للحزب الليبرالي الديمقراطي غير فصيل آبي، أو لا ينتمون لأي فصيل.

في غضون ذلك، قدم أعضاء رئيسيون من الحزب الليبرالي الديمقراطي استقالاتهم.

فقد استقال يوم الخميس كل من رئيس مجلس بحوث سياسات الحزب هاغيؤدا كوئيتشي ورئيس لجنة شؤون البرلمان تاكاغي تسويوشي والأمين العام لمجلس الشيوخ سيكو هيروشيغيه. وجميعهم يتبعون فصيل آبي في الحزب.

تولى أعضاء الحكومة الأربعة الجدد مناصبهم بعد مراسم التصديق في القصر الإمبراطوري بعد الظهر.

وفي حديثه للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء في المساء، أوضح كيشيدا أنه اختار أعضاء الحكومة الجدد حيث ”يمكنهم بدء العمل على الفور مع القدرة على التنسيق والتنفيذ والإجابة على الأسئلة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)