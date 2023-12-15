تغيير تاريخ افتتاح أسرع قطار في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة سكك حديد اليابان المركزية، أو جي آر توكاي، يوم الخميس إنها تخطط الآن لفتح خط تشوؤ شينكانسن بين طوكيو وناغويا في موعد لا يتجاوز عام 2027، مما يغير هدف افتتاح الخط في عام 2027.

غيرت شركة جي آر توكاي الهدف لأنه من غير الواضح متى ستكون الشركة قادرة على بدء حفر نفق في قسم في محافظة شيزوؤكا. وقد رفض محافظ شيزوؤكا هيتا كاواكاتسو إعطاء الموافقة على العمل بسبب المخاوف من تأثر موارد المياه والبيئة.

وأدرجت الشركة الهدف الجديد في ملف مقدم إلى وزارة النقل بشأن أعمال البناء بين محطة شيناغاوا في طوكيو ومحطة ناغويا في محافظة آيتشي بوسط اليابان.

وقال هيساو ساوادا، المدير التنفيذي لشركة جي آر توكاي، في مؤتمر صحفي في طوكيو: ”لا يعني ذلك أننا استسلمنا، لكن عام 2027 صعب في هذه المرحلة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)