ارتفاع تكاليف تعويضات فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- تتوقع الحكومة اليابانية أن ترتفع التعويضات والتكاليف الأخرى المتعلقة بالحادث النووي الذي وقع عام 2011 في محطة فوكوشيما رقم 1 للطاقة بمقدار 1.9 تريليون ين عن توقعاتها الحالية، حسبما علم يوم الجمعة.

ويعكس هذا النمو المراجعة التي تمت في ديسمبر من العام الماضي للمعايير الحكومية لتعويض الأشخاص المتضررين من الانهيار الثلاثي غير المسبوق في محطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في شمال شرق اليابان.

وهناك عامل آخر يتمثل في زيادة التعويضات المقدمة لمشغلي مصايد الأسماك بسبب إطلاقات مياه الصرف الصحي المعالجة المحتوية على التريتيوم من المحطة إلى المحيط، والتي بدأت في أغسطس من هذا العام.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي لسندات التعويضات الحكومية التي سيتم استخدامها لدعم مدفوعات تعويضات شركة تيبكو إلى 15.4 تريليون ين.

وتم الكشف عن هذه التقديرات في اجتماع لمقر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لتسريع إعادة إعمار المناطق التي ضربها زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)