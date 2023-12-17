معدل تأمين الوظائف يبلغ 77.2% بين طلاب المرحلة الثانوية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وزارة التعليم اليابانية اليوم الجمعة أن 77.2% من طلاب المرحلة الثانوية الذين يخططون للعمل بعد التخرج في الربيع المقبل قد تلقوا عروض عمل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 1.1 نقطة مئوية عن العام السابق.

وفي جميع أنحاء البلاد، من المتوقع أن يتخرج حوالي 929.500 طالب من طلاب المرحلة الثانوية في الربيع المقبل. ومن بينهم، يخطط حوالي 129.300 طالب للعمل بعد التخرج، وحصل حوالي 99.700 على وظيفة بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

حسب المحافظة، كان معدل تأمين الوظائف هو الأعلى في آيتشي، بنسبة 89.1٪، تليها توياما بنسبة 87.9٪، ومي بنسبة 87.0٪. وكانت أدنى الأرقام الثلاثة هي 49.1٪ في أوكيناوا، و60.4٪ في هوكايدو، و62.9٪ في كوتشي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)