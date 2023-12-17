الحكومة الأمريكية توافق على بيع صواريخ جو-جو لليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- قالت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة إنها وافقت على مبيعات صواريخ جو-جو قصيرة ومتوسطة المدى والمعدات ذات الصلة لليابان بقيمة تقدر بـ 283 مليون دولار.

والهدف من المبيعات، التي تم إخطار الكونغرس بها، هو رفع قوة الردع اليابانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تقوم الصين بتحركات هيمنة متزايدة.

وقالت الحكومة الأمريكية في بيان إن ”البيع المقترح سيحسن قدرة اليابان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في المنطقة“.

ستشتري اليابان من الولايات المتحدة صواريخ عالية الأداء مثل 44 وحدة من الصاروخ التكتيكي AIM-9X Sidewinder Block II و120 وحدة من صاروخ جو-جو المتقدم متوسط المدى AIM-120C-8 (AMRAAM).









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)