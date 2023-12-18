الحكومة اليابانية تسرع جهودها بخصوص قضايا الدفاع الرئيسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعمل الحكومة اليابانية على تسريع جهودها لتعزيز الردع، مثل اتخاذ قرار بالمضي قدماً في الإدخال المخطط له للصواريخ طويلة المدى التي يمكنها مهاجمة المراكز العسكرية للدول الأخرى بشكل مباشر.

لكن القرارات المتعلقة بقضايا الدفاع الرئيسية تم تأجيلها مع اهتزاز إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بشكل رئيسي بسبب فضيحة أموال سياسية. يشتبه في أن أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي والذي كان يتزعمه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، لم يبلغ عن بعض إيرادات حفلات جمع الأموال السياسية في تقريره عن الأموال السياسية.

يصادف يوم السبت مرور عام على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالوثائق الحكومية الثلاث الرئيسية المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي، التي تدعو البلاد إلى امتلاك قدرات تنفيذ الضربات المضادة.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا عن خطة لتأجيل نشر نسخة مطورة من صاروخ أرض-بحر من النوع 12 المطور محليًا، بمدى إطلاق يصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر، لمدة عام واحد اعتبارًا من السنة المالية 2026.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اتفقت اليابان مع الولايات المتحدة على شراء صواريخ كروز أمريكية الصنع من طراز توماهوك قبل عام واحد من الموعد المقرر في السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)